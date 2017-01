Un cadavre retrouvé près d'Aubusson

Le corps d'un homme a été retrouvé ce mercredi matin près d'Aubusson.

C'est un chien qui a retrouvé le corps en fin de matinée. Un chien appartenant à un chasseur qui passait par là. Il a de suite prévenu les gendarmes. Le corps a été retrouvé dans le domaine de la Villatte à quelques kilomètres d'Aubusson.

Probablement l'homme disparu dans le secteur depuis un mois et demi

Des enquêteurs vont maintenant devoir déterminer les circonstances de cette mort et l'identité de la victime. Selon les premiers examens du corps sur place, il s'agirait de cet homme de 62 ans disparu depuis un mois et demi. Un certain Jean-Claude, 62 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 28 novembre 2016 et habitant de Blessac à quelques kilomètres de là. Les nombreuses recherches, avec des chiens notamment, n'avaient rien donné.

Un légiste devra confirmer l'identité de la victime ce jeudi. Si besoin, une autopsie sera effectuée.