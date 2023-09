Un caddie avec un blaireau mort déposé devant les ateliers municipaux d'Audun-le-Tiche

Les agents de la mairie d'Audun-le-Tiche ont fait une découverte particulièrement répugnante ce samedi. Un caddie rempli d'ordures et de la dépouille d'un blaireau mort a été déposé devant les ateliers municipaux. "Nous ne nous laisserons pas intimider par ce genre d'horreur", prévient Gautier Gianni Berera, adjoint au maire. Il lance également un appel à témoins pour retrouver l'auteur de ce dépôt sauvage d'ordure.

ⓘ Publicité

L'adjoint au maire d'Audun-le-Tiche lance un appel à témoin sur Facebook © Radio France

Un cas isolé

Si les dépôts sauvages sont courants à Audun-le-Tiche, commune frontalière du Luxembourg, celui-ci n'est pas commun admet Vivianne Fattorelli, la maire de la commune. "On n'a pas reçu de menace à la mairie, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise intention dernière cela", estime-t-elle. Le blaireau mort et les autres déchets ont été évacués et traités, la mairie ne compte pas porter plainte.