La Baule, France

Une procédure disciplinaire est engagée contre un cadre du casino Barrière de La Baule. Il est mis à pied à titre conservatoire pour une blague raciste faite lors d'une soirée, la semaine dernière. Une blague qui a choquée l'une des participante, Monica, une Bauloise, qui a raconté ce qui s'est passé sur Facebook. Son message a déjà été partagé de nombreuses fois.

La scène s'est déroulée devant les participants à une tombola pour gagner une voiture, animée donc par ce cadre du casino. À ses côtés, il y a le représentant du concessionnaire auto, un homme noir, à qui il fait deux blagues qui laissent sans voix cette cliente régulière du casino.

Sur Facebook, Monica a raconté ce qui s'est passé - Capture d'écran Facebook

On a humilié un être humaine devant des centaines de personnes rien que pour la couleur de sa peau

"Chaque fois que la dignité humaine est attaquée, je pense que chaque être humaine devrait pouvoir réagir et dire non à cela", dit Monica pour expliquer pourquoi elle a voulu raconter ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. "On a humilié un être humaine devant des centaines de personnes rien que pour la couleur de sa peau ! Est-ce qu'on imagine ce qu'a ressenti la personne qui a vécu ça ? Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants ? Quelle sécurité il va pouvoir offrir à ses enfants ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir leur dire pour leur apprendre à se défendre ? Pour leur apprendre à être fiers, à être dignes ?"

Des propos inadmissibles et contraires à toutes les valeurs du groupe Barrière

De son côté, la direction du casino a très vite présenté ses excuses à la victime de cette blague assure Céline Belot, la DRH du groupe Barrière pour le grand ouest : "et le casino Barrière a réitéré ses excuses à toutes les personnes à toutes les personnes légitimement choquées par ces propos qui sont inadmissibles, choquants et contraires, vraiment, à toutes les valeurs du groupe".

Le groupe Barrière a aussi présenté ses excuses sur les réseaux sociaux - Capture d'écran Facebook

L'auteur de la blague est mis à pied à titre conservatoire. C'est la procédure. Il sera reçu en entretien avant qu'une décision définitive soit prise le concernant.