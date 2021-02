Un café-resto offre des paniers de fruits et légumes aux étudiants nantais

A Nantes, le gérant de ces deux cafés-restos distribue des paniers de fruits et légumes aux étudiants, sur présentation de leur carte. Il a mené cette campagne vendredi 5 et lundi 8 février, une vingtaine de jeunes en ont bénéficié.

Faycal Chahine, gérant des deux Stand By Coffee à Nantes et Mianoka, étudiante nantaise en L3 étrangère.

Si vous cherchez une belle démonstration de solidarité en ces temps moroses, rendez-vous au Stand By Coffee, à Nantes. Le gérant, Faycal Chahine, a distribué vendredi 5 et lundi 8 février des paniers de fruits et légumes à une vingtaine d'étudiants, sur présentation de leur carte. Car entre victimes de la crise sanitaire, on se serre les coudes. "Aujourd'hui, les restaurateurs ont des aides, les salariés sont au chômage partiel, certains peuvent prétendre au RSA, mais les étudiants, eux, ils n'ont rien", s'indigne le patron du café-resto.

Un budget "courses" limité

Un coup de pouce salutaire pour Lucie, étudiante de 22 ans. "Je n'ai pas trop de revenus, donc j'essaye de mettre le moins possible dans les courses. C'est pour cela que je suis à l'affût de petites démarches comme celles-ci". Après avoir remercié, à plusieurs reprises, le restaurateur, la jeune Nantaise tourne les talons, le cabas rempli pour la semaine. "C'est super, sachant qu'en ce moment, les commerces ce n'est pas facile pour eux. Je trouve ça vraiment incroyable."

C'est trois fois rien, répond de son côté Faycal Chahine. Il a deux établissements sur Nantes, l'un vient d'ouvrir. Le deuxième a enregistré 80% de pertes en 2020 par rapport à 2019. Mais le plus important, pour lui, c'est que les étudiants mangent équilibré et à leur faim. "Moi je veux les voir repartir avec le sourire, qui nous disent "super, on va se faire une petite soupe ou un bon plat à base de légumes". Ce n'est pas un panier qui va nous mettre en difficulté."

Pour Mianoka, étudiante en L3 étrangère, acheter des fruits et légumes, c'est devenu du luxe. "Pour un mois, je me limite à cent euros. Je mange vraiment des choses basiques, comme des pâtes ou de riz." Il lui est même déjà arrivé de sauter des repas : "Le soir, je me couche plus tôt pour ne pas sentir que j'ai faim."

Ce genre de soutien, c'est aussi cela qui nous aide à tenir. - Mianoka

Des jeûnes qui, fort heureusement pour Mianoka, se sont raréfiés après le déconfinement. Désormais, elle peut aussi bénéficier de panier repas à un euro au resto universitaire.

