Un calendrier judicaire fixé pour les ex-salariés de la SAM

Une audience de conciliation a eu lieu ce lundi devant le conseil des prud'hommes de Rodez, qui a permis d'établir un calendrier au sujet du combat que mène les 282 ex-salariés de la SAM pour leurs indemnités de licenciement. Une nouvelle audience a été fixée au 13 mars 2023, selon le représentant CGT des ex-salariés, David Gistau, que France Bleu Occitanie a contacté.

Cette audience permettra de faire le point sur l'avancée de la conciliation et chaque partie devra fournir ses pièces. Cette audience aura lieu dans une grande salle d'Onet-le-Château, au nord de Rodez, pour permettre aux 282 ex-salariés requérants d'assister aux débats. Ensuite, une nouvelle audience sera fixée pour plaider les dossiers de chaque ancien salarié, si aucune conciliation n'est trouvée.

Les ex-salariés de la SAM poursuivent Renault et le groupe chinois Jinjiang

En plus de Renault, principal donneur d'ordre de leur entreprise sous-traitante, les travailleurs aveyronnais attaquent également le groupe chinois Jinjiang et ses mandataires judiciaires. Le groupe chinois est propriétaire de la SAM depuis 2017 et, selon les salariés licenciés, il n'a pas tenu ses engagements.

Sur les 333 salariés licenciés à Viviez, sur les hauteurs de Decazeville, 282 demandent le versement d'indemnités supra légales ( des indemnité versées aux salariés, supérieures à celles fixées par le Code du travail, négociées par le salarié avec l'employeur).

Ils demandent notamment la reconnaissance de Renault comme co-employeur, et le versement de 15 millions d'euros d'indemnités pour le préjudice des licenciements subis.

"Sur les 333 salariés licenciés, seuls 57 ont retrouvé un emploi en CDI, 210 seulement sont en formation, en intérim, contractuel ou en stage. Le statut et le salaire est loin d'être le même." - David Gistau, délégué CGT des ex-salariés

La SAM a été placée en redressement judiciaire en décembre 2019. Son sort a été scellé le 26 novembre 2021, quand le tribunal de commerce de Toulouse a acté la cessation de son activité, après le refus de Renault de soutenir un projet de reprise .

"Renault et l'État ont tout fait pour que les deux offres de reprise de deux industriels français n'aboutissent pas, dont celle de MH Industries, dans le Lot. Maintenant les pièces de notre fonderie d'aluminium sont fabriquées en Roumanie."

Les salariés ont occupé l'usine pendant 154 jours , avant d'obtenir, sous l'égide de la préfète d'Aveyron, des garanties permettant d'éviter la vente des machines par les mandataires judiciaires. L'avenir du site dépend désormais de la Région Occitanie, qui a affirmé vouloir racheter les bâtiments.

En outre, l'annonce, la semaine dernière, de l'arrêt du projet Phénix de fabrication de batteries recyclées, porté par la Société nouvelle d'affinage des métaux (SNAM) et qui devait créer plus de 600 emplois dans le bassin de Decazeville, constitue "une déception de plus" selon le représentant de la CGT.