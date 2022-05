Un cambriolage à l'Aquapolis de Limoges

L'Aquapolis de Limoges victime d'un cambriolage dans la nuit de dimanche à lundi. De l'argent liquide a notamment été volé dans les bureaux du centre aquatique, où plusieurs coffres ont été forcés, mais on ne connait pas encore le montant du préjudice. Une enquête est en cours.

Des dégradations ont également été commises à l'intérieur de l'Aquapolis, notamment pour neutraliser le système de sécurité et pénétrer dans les bureaux verrouillés. La police technique et scientifique a procédé à de nombreux relevés sur place dans la matinée et une enquête est ouverte. Cet événement n'a pas empêché le centre aquatique d'accueillir les nageurs normalement ce lundi matin.