Un cambriolage à la Chapelle Mémorial de l'aviation à Lescar, des médailles militaires dérobées

La Chapelle Mémorial de l'aviation à Lescar a été victime d'un cambriolage ces jours-ci. L'association travaille sur l'histoire de l'aviation sur la plaine du Pont Long . Des membres de l'asso se sont rendu compte du drame ce jeudi matin, en arrivant sur place. La chapelle n'a pas été cambriolée, c'est l'annexe qui se situe derrière.

Émoi et frustration au sein de l'Amicale

La porte de l'annexe a été fracturée et à l'intérieur du matériel multimédia et de jardinage a été dérobé, ainsi que des médailles militaires. Des enquêteurs sont venus relever des empreintes sur les lieux. L'association compte 150 adhérents. La chapelle date de 1927 et avait été totalement restaurée à la fin des années 90. L'association a déposé une plainte.