Un cambrioleur à scooter sévit au sud de Valence

Drôme, France

On a presque l'habitude des raids de bandes de cambrioleurs qui sévissent en Vallée du Rhône. Il est plus rare que des cambrioleurs solitaires se livrent à de tels périples. Les gendarmes sont intrigués par une série de cambriolages sans doute du fait d'un seul individu. Mardi matin, entre 9 heures et midi, en plein jour donc, un homme à scooter serait l'auteur d'au moins cinq cambriolages commis sur les communes de Montéléger, Montmeyran, Beaumont-lès-Valence et Malissard.

Au hasard en fonction de l'état de la porte d'entrée

A chaque fois, ce sont des maisons. Sans doute ciblées au hasard. L'hypothèse des gendarmes, c'est que le voleur en passant repère les portes d'entrée qui ont l'air les moins solides. Dans tous ces cambriolages, la méthode est la même : la porte d'entrée est fracturée, il y a les traces d'une fouille rapide des lieux. Et les bijoux ont disparu. A deux reprises, des témoins parlent d'un homme casqué, sur un scooter. Il a même été surpris par les occupants d'une maison qui l'ont mis en fuite.