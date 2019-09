Un cambrioleur activement recherché par les gendarmes dans le sud Drôme

Suze-la-Rousse, France

Un homme recherché dans le sud Drôme pour tentative de cambriolage.

Cet homme est âgé environ de 30 à 35 ans , il est petit et trapu avec les cheveux très courts et une barbe taillée. Au moment de sa fuite il portait un tee-shirt blanc microfibre et un bermuda blanc. Ce cambrioleur présumé est reparti à pied mais il a pu être pris en charge par un véhicule. Si vous pensez l'avoir aperçu , il faut composer le 17.