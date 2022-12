Un cambrioleur agresse une policière à coups de tournevis à Clermont-Ferrand

Une policière de la brigade anticriminalité de Clermont-Ferrand a été agressée à coups de tournevis ce jeudi par un cambrioleur. Vers 20h10 le groupe de policier est appelé par un riverain pour un cambriolage en cours dans le logement d'un immeuble de trois étages de la rue André Theuriet près du stade Philippe Marcombe.

ⓘ Publicité

La policière seule face au cambrioleur

Sur place, le groupe de quatre policiers encercle l'immeuble pour empêcher la fuite du cambrioleur. Ce ressortissant albanais de 29 ans tente alors de s'échapper par la porte principale et tombe sur la policière et se jette sur elle. Il l'agresse violemment en lui portant notamment des coups de tournevis à la tête. Les collègues de la policière lui viennent en aide et finisse par maitriser l'individu.

L'agresseur devrait être jugé en comparution immédiate

Présentant de multiples plaies à la tête, la policière est transportée au CHU de Clermont-Ferrand pour des examens. Ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur lui est en garde à vue jusqu'à ce jeudi soir. Il va devoir répondre de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol par effraction, rébellion et détention de drogue. A l'issue de sa garde à vue, il pourrait être déféré devant le parquet et jugé en comparution immédiate.