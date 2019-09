Un cambrioleur armé menace de mort les gendarmes dans le Montargois

Montargis, France

Les gendarmes de Montargis ont eu fort à faire ce samedi 28 septembre après un cambriolage dans un hôtel-restaurant de Pannes. Un couple de clients soupçonnés de vol au sein de l'établissement le Forestia a été activement recherché toute la journée. Armé et retranché dans un appartement, l'homme a menacé de mort les gendarmes, avant d'être interpellé.

Un fusil de chasse dans une poubelle de l'hôtel

Lorsque il se réveille samedi 28 septembre au petit matin, le patron de l’hôtel-restaurant "le Forestia" constate qu’il a été cambriolé. Bouteilles d’alcool et chaîne Hi-fi ont disparu, la caisse a été forcée. Appelés sur place, les gendarmes effectuent les premières constatations et les soupçons se portent assez vite sur un couple de clients. Après le départ des militaires, le patron fait la découverte d'un fusil de chasse et de munitions cachés dans une poubelle. Des documents retrouvés également dans la poubelle confirment la piste du couple.

Retranché et armé dans un appartement

Dans l’après-midi, la femme âgée de 30 ans revient à l’hôtel, tente de pénétrer seule dans la chambre, avant de revenir accompagnée, cette fois, de son conjoint qui, pistolet à la main, braque et menace le gérant de l’établissement et des membres de sa famille. Le couple prend finalement la fuite, et la femme est interpellée un plus tard, au volant de la voiture. Mais l’homme, qui a déjà passé dix ans derrière les barreaux et était sorti de prison en décembre dernier, court toujours et il est armé.

Un gros dispositif est mis en place pour le retrouver, avant que lui-même vers 20 heures n’appelle les gendarmes. Retranché dans un appartement, le fugitif âgé de 29 ans profère des menaces de mort à l'encontre des gendarmes avant de se rendre aux forces de l’ordre vers 21h30.

Le cambrioleur jugé mercredi en comparution immédiate

Après avoir été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Montargis durant tout le week-end, le prévenu a été présenté au parquet et incarcéré ce lundi. Il sera jugé ce mercredi 2 octobre selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montargis pour vol aggravé par deux circonstances, violences avec armes en récidive, menaces de mort, détention et transport d'armes et munitions de catégorie C. Sa compagne sera jugée également mercredi pour transport de munitions de catégorie C. Elle a été placée sous contrôle judiciaire