Un cambrioleur arrêté et condamné pour une série de vols à Blauvac et Villes-sur-Auzon

Un Avignonnais d'une trentaine d'années vient d'être condamné pour une série de vols dans le secteur de Blauvac , au début du mois d'août. Cet homme d'une trentaine d'années avait d'abord été arrêté sur un autre cambriolage près de Nancy, début septembre. Il a pu être entendu par les gendarmes et jugé à Carpentras. Il a été condamné à six ans de prison ferme et cinq ans d'interdiction de port d'armes pour trois cambriolage et un vol de véhicule.

Tous ces faits se sont produits la même nuit, du 3 au 4 août, sur les communes de Blauvac et de Villes-sur-Auzon. Au moment des faits, les enquêteurs ont relevé son ADN et l'ont inscrit au fichier des personnes recherchées. C'est cette fiche qui est apparue, début septembre, aux policiers de Nancy quand ils ont interpellé en flagrant délit de cambriolage.

Ce mardi, la brigade de recherche de Carpentras est allée jusqu'en Lorraine, où il est incarcéré, pour l'entendre en garde à vue, et l'ont amené à Carpentras pour être jugé. Il doit retourner en Lorraine et sera à nouveau jugé le mois prochain à Nancy, pour les faits de cambriolages à Jarville-la-Malgrange.