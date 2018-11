Un cambrioleur de 16 ans menace avec un couteau deux enfants à Montpellier

Montpellier, France

Les policiers montpelliérains ont interpellé jeudi dans la matinée quartier Gambetta à Montpellier, un jeune dont le signalement correspondait à celui d'un individu qui venait de commettre un vol par effraction dans une habitation, avenue Saint Lazare. Ils ont ensuite découvert qu'il en avait commis deux autres dans le même secteur, juste avant, de surcroît sous la menace d'un couteau.

C'est en s’introduisant dans une maison équipée d'un système de télésurveillance qu'il a été repéré. Il a quand même eu le temps de voler deux ordinateurs et une console de jeu. La société de surveillance a donné son signalement aux policiers mais il n'était plus sur place. Les policiers l'ont retrouvé, cours Gambetta un peu plus tard. Dans son sac à dos, ils ont trouvé les ordinateurs, la console, des parfums, des enceintes audio et un téléphone portable.

Ces objets volés provenaient non pas d'un mais de trois cambriolages, trois vols avec effraction commis entre 6 heures et 10 heures, mercredi matin, entre l'avenue Saint Lazare et les Beaux Arts. Lors les deux premiers vols, les occupants étaient là, il les a menacés avec un couteau, une jeune femme seule et une mère et ses deux enfants de 10 et 12 ans. Il n' y a pas eu de blessé.

Le cambrioleur ne reconnait que celui de la maison sous alarme, c'est un mineur isolé de 16 ans, hébergé à Montpellier, il dit avoir agi sous l'emprise d'alcool et de médicaments. Il a été déferré devant le parquet des mineurs.