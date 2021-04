Du sang-froid et un molosse... Un jeune habitant de Muneville-le-Bingard dans la Manche était bien armé pour mettre en fuite un cambrioleur qui avait eu la mauvaise idée de pousser la porte de sa maison mercredi.

Un cambrioleur mis en fuite par un jeune manchois et son molosse

Un cambrioleur a été mis en fuite par un chien et son jeune maître ce mercredi 14 avril à Muneville-le-Bingard. Il était 9h30 lorsque le jeune garçon âgé de seulement 10 ans, en train de jouer à des jeux vidéos, remarque que la porte d'entrée de la maison familiale est ouverte. Rapidement, il constate qu'un cambrioleur est en train de fouiller le domicile. Problème : l'enfant a été laissé seul quelques instants. Enfin... pas tout à fait seul!

Les gendarmes adressent leurs félicitations au jeune garçon

Au lieu de paniquer, le jeune garçon se rend dans le cellier où sommeille le chien de la famille. Et il se trouve que ce n'est pas un caniche, mais plutôt un Cane Corso, autrement dit, un molosse réputé pour ses qualités de chien de garde et de défense. Exactement ce qu'il faut pour aller à la rencontre du visiteur indélicat! Ce dernier n'a d'ailleurs pas demandé son reste et a pris la fuite sans tenter d'engager la conversation avec l'animal de compagnie.

Sur leur page facebook, les gendarmes de la Manche félicitent le jeune garçon, soulignant son courage et son sang-froid!