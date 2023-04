Un cambrioleur pris sur le fait retrouvé dans un placard

Un cambrioleur pris sur le fait ! Ce lundi, cet homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé dans un placard de la maison qu'il cambriolait au Pontet (Vaucluse). C'est un voisin qui a donné l'alerte en voyant l'individu rentrer dans la maison. Trois militaires de la brigade du Pontet interviennent alors et le découvrent caché dans un placard de la maison. L'homme a été condamné à 15 mois de prison et incarcéré. Originaire d'Europe de l'est il était déjà très connu de la justice pour des faits similaires.

ⓘ Publicité