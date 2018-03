Le 10 septembre, cet homme issu de la communauté des gens du voyage cambriole avec deux complices une maison à Espenel dans le Diois, ils prennent des bijoux.

Ils sont surpris par le propriétaire des lieux et le voisin; ils leur foncent dessus en voiture pour s'enfuir, les percutent et les blessent : 5 jours d'ITT pour l'un des deux. Les voleurs sont ensuite pris en chasse par une patrouille de gendarmerie, mais refusent d'obtempérer, et continuent leur route.

Condamné par la justice en Isère

L'enquête se poursuit, et l'un des 3 voleurs est identifié. Il s'agit d'un homme de 32 ans interpellé il y a 3 mois, en Isère, où il a commis de nouveaux faits. Il a été condamné à 1 an de prison, mais sa peine est aménagée.

Il vient d'être libéré et placé sous bracelet électronique. Les gendarmes sont donc allé l'arrêter mardi matin, dans la Drôme, où il venait de réélire domicile. Il devra répondre de ses actes dans quelques mois devant le tribunal correctionnel de Valence.