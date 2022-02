Un cambrioleur sous le coup d'un mandat d'arrêt européen arrêté par hasard à Montpellier

À Montpellier, la police a eu le nez fin ce vendredi 4 février. Lors d'un banal contrôle routier, les policiers arrêtent un automobiliste et découvrent dans son coffre une trentaine de cartouches de calibre 7.6 millimètres et un chargeur. L'individu affirme que le matériel ne lui appartient pas et qu'il provient d'un ancien cambriolage.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen

Placé en garde à vue pour détention de munitions de catégorie B, les policiers lui demandent de décliner son identité. Première surprise pour les forces de l'ordre, cette identité correspond à celle d'un homme âgé de 24 ans, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. L'homme présente quatre identités différentes. Il affirme être de nationalité belge et donne même le numéro d'une tante en Belgique. La police contacte cette tante et récupère une pièce d'identité et un permis belge pour le jeune homme.

Deuxième surprise pour l'équipage, les papiers belges sont des faux. Les empreintes du jeune homme correspondent en plus à la première identité déclinée. Celle d'un homme, originaire de Tunisie, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour des cambriolages réalisés en Allemagne. L'individu est en plus en possession d'un iPhone volé le 31 janvier dans notre département, à Carnon. Le jeune homme va être présenté à la justice.