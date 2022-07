Un camion-citerne des pompiers du Gard en renfort pour lutter contre l'incendie en Gironde

La solidarité est plus que jamais nécessaire face à ce type d'épreuve. Et les sapeurs-pompiers du Gard n'hésitent jamais à partager, et leur expertise et leurs moyens humains et matériels. Un nouveau camion-citerne a quitté une caserne du Gard pour aller renforcer les moyens de lutte mobilisés contre les deux gigantesques incendies qui frappent le département de la Gironde depuis maintenant plusieurs jours.

