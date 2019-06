Un camion-citerne déverse une partie de ses 28.000 litres de goudron dans un étang du Jura

Chaumergy, France

Un étang de Chaumergy est pollué à cause d'un camion-citerne, dans le Jura. Il a perdu une partie de ses 28.000 litres d'émulsion de goudron, qui s'est déversée dans le plan d'eau communal.

Ce camion, garé le long de la route, se serait couché à cause des intempéries, dans la nuit de dimanche à lundi. La chute a provoqué une fuite de la citerne et le produit a coulé vers l'étang situé en contre-bas de la RD 468, et entraîné une pollution de l'eau.

Les pompiers se sont rendus sur place à 8h du matin pour stopper la pollution, et éviter qu'elle n'atteigne la rivière l'Ainson.