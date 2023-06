Un camion-citerne explose avec près de 30.000 litres d'essence à l'ouest de Montauban dans le Tarn-et-Garonne

Au plus fort de l'incendie, 42 pompiers étaient sur place

Un poids lourd s'est renversé ce vendredi matin, vers 11h20 sur la commune de Caumont, route d'Auvillar (à l'ouest de Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne). À son bord : près de 30.000 litres d'essence, dont 22.000 de gasoil et 7.000 de sans plomb. Avant l'arrivée des secours, de multiples explosions ont été entendues. Miraculeusement, le chauffeur n'a été que légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Moissac.

42 pompiers ont été appelés sur place au plus fort de l'incendie. Ils ne sont plus que quatre ce vendredi ce soir. Les deux cuves ont été percées et les contenants ont été en partie brulés. Un barrage a été mis en place pour éviter l'écoulement de l'essence dans la rivière avoisinante.