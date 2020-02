Un camion-citerne se couche sur l'A29, l'autoroute coupée près de Villers-Bretonneux

Un accident assez impressionnant s'est produit ce jeudi 20 février, sur l'autoroute A29 à l'Est d'Amiens (Somme). Vers 8 heures du matin, un camion-citerne transportant des matières dangereuses s'est couché sur les voies près de Lamotte-Warfusée, non loin de Villers-Bretonneux, dans le sens Saint-Quentin vers Amiens. Il n'y a pas eu de blessé mais l'autoroute a été coupée et une déviation mise en place.

Selon les gendarmes de la Somme, le poids-lourds pèse 38 tonnes et transportait 3.800 litres d'acétate et 12.800 litres d'éthanol, deux liquides inflammables.

Une équipe des pompiers de la Somme, spécialisée dans la gestion des risques technologiques, a été dépêchée sur place et ont mis en place un périmètre autour du véhicule. Une petite fuite a été détectée, "au goutte-à-goutte" selon les pompiers.

Circulation interrompue

En attendant de relever le camion, les gendarmes ont coupé la circulation. Si vous arrivez vers Villers-Bretonneux depuis Saint-Quentin, vous devez sortir au niveau de la gare des Betteraves, à Estrée-Deniécourt pour être déviés par la départementale 1029. L'accès à la gare par l'A29 est provisoirement interdit.

Vers 10 heures et demi, il y avait encore 3 kilomètres de bouchons en amont de l'accident. La préfecture de la Somme demande d'éviter à tout prix le secteur.

De son côté, le chauffeur du poids-lourd est indemne ; il est hospitalisé au CHU d'Amiens pour des examens de contrôle. On ne sait pas encore pourquoi il a perdu le contrôle de son camion.