Un camion citerne transportant du lait renversé sur l'A64 à Maslacq, la circulation ralentie

La circulation est perturbée depuis 16h30 ce samedi sur l'A64 entre Bayonne et Toulouse, au niveau de la commune de Maslacq. Un camion citerne rempli de lait s'est renversé et le liquide s'écoule sur la voie et les bas-côtés. Le chauffeur est légèrement blessé et a été évacué à l'hôpital d'Orthez.