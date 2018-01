Ce mercredi midi, au moment où le semi-remorque est arrivé au niveau du passage à niveau le feu rouge s'est mis à clignoter et la barrière s'est abaissée presque en même temps coinçant le véhicule sur les voies. Le chauffeur à éviter le pire en reculant pour se dégager

Jonches, Auxerre, France

On a frôler l'accident, une fois de plus, au passage à niveau de Jonches sur la D77 à Auxerre. En fin de matinée un routier qui sortait d'Auxerre en direction de Troyes, s'est retrouvé coincé par la barrière du passage à niveau. Selon ses déclarations, il s’apprêtait à franchir les voies lorsque le feu rouge s'est mis à clignoter. Au même moment, la barrière est descendue entre la cabine et la remorque immobilisant le véhicule. Le chauffeur a eu le réflexe de reculer pour éviter le train qui arrivait. Il s'en sort indemne.

Les services de police , de la SNCF et de la Direction des routes se sont rendus sur place.

La circulation a été déviée plus d'une heure , le temps de faire les réparations nécessaires. La circulation des TER a aussi été interrompue . Tout est rentré dans l'ordre après 13 heures 30 indique la préfecture de l' Yonne.

Le week-end dernier déjà plusieurs personnes ont alerté la SNCF sur un possible dysfonctionnement de la signalisation à ce passage à niveau.

Selon la SNCF, une équipe d'astreinte s'est rendu sur place samedi pour vérifier les installations. Un personnel est même resté pendant 48 heures pour vérifier que les installations fonctionnaient normalement. "Il n'y a donc pas de dysfonctionnement sur ce passage à niveau, toutes les mesures de contrôles et de vérifications ont été faites" assure la SNCF

Ce passage à niveau fait partie des plus dangereux de France. Le 14 janvier dernier deux personnes sont mortes percuté par un TER

à lire Deux morts dans un accident entre un train de voyageurs et une voiture près d'Auxerre