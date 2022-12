Un camion couché sur le bord de la route à Bouxières-aux-Chênes : la D913 coupée dans les deux sens

Un accident de la circulation est survenu ce vendredi matin en fin de matinée, sur la départementale 913. L'intervention a lieu entre les communes de Bouxières-aux-Chênes et Leyr, sur l'axe Essey-Nomeny. Mais elle nécessite la coupure de la circulation dans les deux sens.

Déviation en place

Pour l'heure, aucune précision sur la durée de l'intervention. Les engins de levage sont présents pour une durée indéterminée et la circulation restera bloquée pendant ce temps. Une déviation est mise en place pour les automobilistes : à Bouxières-aux-Chênes, ils sont invités à suivre la RD 32 jusqu’à Lanfroicourt, puis la RD 70 jusqu’à Armaucourt, et emprunter la RD 90 jusqu’à LEYR, et ce dans les deux sens de circulation.