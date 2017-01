Un camion de cigarettes braqué à Saint-Paul-en-Jarez

Cagoulés et armés, les voleurs sont repartis avec plusieurs centaines de cartouches de cigarettes.

La scène n'aura duré que quelques minutes... Il était un peu plus de 6 heures ce mercredi matin. Les 2 conducteurs du poids lourd commençaient leur tournée habituelle des bureaux de tabac dans le centre-bourg de St Paul en Jarez, quand trois braqueurs ont surgit devant eux. Des malfaiteurs qui sous la menace de leurs armes, ont attaché les deux chauffeurs avant de repartir avec la cargaison de cigarettes que contenait le camion. Avec prés de 400 cartouches, leur butin peut s'estimer entre 25 et 30 000 euros.

Des voleurs visiblement bien préparés

C'est la brigade de Paul en Jarez qui a été alertée la première par un des 2 conducteurs du camion qui a composé le 17. Et pour les enquêteurs : pas doute... le vol était très bien préparé. Les 3 malfaiteurs étaient notamment cagoulés et armés et ont agis en véritables "pros" du braquage... La brigade de recherche de Saint Étienne a fait les premiers relevés sur place, mais le parquet a ensuite rapidement confié l'affaire à la section de recherche de Lyon. Preuve sans doute que cette affaire peut être reliée à d'autres vols de de cigarettes dans la région.