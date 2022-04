Un camion de pompiers percuté à Bordeaux par une voiture qui prend la fuite

La police n'aura pas mis longtemps à retrouver le suspect. Un peu avant 7 heures ce dimanche matin, un camion de pompiers de la caserne de Bruges se rendait sur une intervention à Bordeaux lorsqu'une voiture percute l'engin, au niveau du boulevard Georges V. Le véhicule de secours se retrouve sur le flanc et les trois sapeurs-pompiers à son bord sont légèrement blessés et sous le choc, comme l'a d'abord rapporté Sud Ouest ; des informations qui ont été confirmées à France Bleu Gironde. La voiture mise en cause ne reste pas sur place et prend la fuite, mais sa plaque d'immatriculation tombe sur le lieu de l'accident.

Une plaque d'immatriculation laissée sur les lieux de l'accident

Cet indice de taille guide les enquêteurs jusqu'au domicile du propriétaire dans la Métropole de Bordeaux, qu'ils retrouvent devant chez lui, toujours dans sa voiture et visiblement alcoolisé. L'homme de 35 ans a été placé en garde à vue. Les trois sapeurs-pompiers blessés doivent quant à eux être examinés par un médecin ce lundi par une unité médico-judiciaire de médecine pour évaluer s'ils ont besoin d'un arrêt pour incapacité temporaire de travail (ITT). Le parquet doit décider d'éventuelles poursuites, on ne sait pas encore si le propriétaire de la voiture était seul à bord au moment des faits. Le syndicat SNSPP-PATS 33 s'est exprimé sur Twitter : "Soutien à nos collègues de Bruges percutés par un véhicule en fuite."