Un camion de secours envoyé à Madagascar

Deux associations humanitaires de Nice et St Laurent du Var viennent d’envoyer un véhicule d’incendie à Morondave à l’Ouest de Madagascar.

Depuis un an, l’association "Un toit pour toi" et "Ulis", association regroupant des sapeurs-pompiers se démènent pour récolter des fonds et un véhicule de secours afin d’aider les pompiers de Madagascar. Le SDIS06 , le Service Départemental d’Incendie et de Secours a bien voulu donner un véhicule de pompier réformé. Le camion est parti ce mercredi matin de St Laurent du Var sur une remorque direction le port d’Anvers. Le véhicule sera ensuite acheminé en bateau à Madagascar.

Des formations et du matériel pour les pompiers malgaches

Une fois à Madagascar, le véhicule de pompiers sera apporté au maire de Morondave sur la côte ouest grâce à Patrick Villardry, sapeur-pompier maître chien , Franck Garneron et Gilles Ortholan de l’association Un toit pour toi. Une fois sur place, les pompiers malgaches suivront une formationd de secours dispensée par Patrick Villardry de l’association Ulis. Du matériel médical, des habits et des livres seront également apportés à Morondave.