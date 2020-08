Un camion en feu à Arcey : la circulation coupée

Un camion a pris feu sur la départementale qui traverse Arcey dans le Doubs ce jeudi. L'incendie s'est produit vers 13h. La cabine du poids lourds qui transportait des grumes s'est soudainement embrasée alors que le véhicule amorçait un faux plat montant au centre de la commune.

L'explosion de durites embrase la cabine

Le chauffeur a pu s'extraire du véhicule. Il est indemne. L'origine de l'incendie est accidentelle. Il aurait été provoqué par l'explosion de deux durites avant que les flammes ne détruisent la cabine.

Le feu s'est propagé jusqu'à la haie d'un voisin et a notamment fait fondre un volet - Mairie d'Arcey

Le camion venait de Cernay dans le Haut-Rhin. La circulation a été coupée une bonne partie de l'après-midi et des déviations ont été mises en place. Il a fallu évacuer le poids lourds qui était immobilisé au milieu de la chaussée. La circulation sera alternée pendant plusieurs jours dans le secteur car la chaussée a été déformée par l'incendie, indique la mairie.

Le pommier et la boîte aux lettres des voisins n'ont pas résisté

Les pompiers ont éteint le feu avec une lance à mousse. Un camion de Besançon a expressément été mobilisé sur place à cause de la pollution chimique qui émanait du véhicule en feu. Par ailleurs, le sinistre a fait des dégâts collatéraux : la haie et le pommier d'un riverain ont entièrement brûlé et la boîte aux lettres et un volet d’une autre maison ont fondu. Personne non plus n'a été blessé à proximité de l'incendie.