L'A8 est restée fermée entre 4h et 7h ce mercredi 9 octobre après le violent incendie d'un semi-remorque à hauteur de Saint-Laurent-du-Var en direction d'Aix-en-Provence. Le trafic reste très compliqué entre Nice et Antibes.

Un camion en feu sur l'A8 entre Nice et Cagnes-sur-Mer provoque des embouteillages monstres

A 8 bloquée entre Nice et Antibes

Alpes-Maritimes, France

Les pompiers sont restés plus de cinq heures sur l'A8 ce mercredi pour mettre fin à l'incendie d'un camion qui transportait des cartons. En direction d'Aix-en-Provence, la circulation est restée saturée dans le contournement de Nice avec un temps de parcours entre Nice Est et Antibes de 2h30. Une seule voie de circulation est ouverte entre Nice et Cagnes-sur-Mer.