Un camion feux de forêts des sapeurs-pompiers de Lozère volé dans la nuit de mercredi à jeudi

Un camion citerne forestier des sapeurs-pompiers de Lozère a été volé par effraction dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit d'un camion du Centre d'intervention et de secours de Grandrieu, au nord de Châteauneuf-de-Randon. Les pompiers ont diffusé son immatriculation : GG-923-NF. Et précisent "si vous le croisez, n'intervenez pas et prévenez les forces de l'ordre au 17."

Sur les réseaux sociaux, la présidente du département de Lozère Sophie Pantel précise : "C’est un des derniers camions citerne feu de forêt immatriculé GG-923-NF. Une plainte est en train d’être déposée (..). Merci à tous d’être vigilants, de ne pas intervenir et en cas de repérage de prévenir la gendarmerie en premier"

"S’il s’agit d’une connerie de jeunesse, merci aux jeunes ou aux parents de le poser et de me prévenir. Ce camion est récent et a une utilité publique d’intérêt général pour lutter contre les feux de forêt." (Sophie Pantel)

"Le Sdis fait de gros efforts pour équiper les sapeurs-pompiers volontaires avec du matériel permettant d’assurer leur sécurité", insiste encore la présidente du département.