Saint-Jean-de-Chevelu, France

Vers 16 h 45, près de Yenne, pour une raison inconnue, un camion militaire du bataillon de chasseurs alpins de Cran Gevrier a quitté la route.

Le camion de transport de troupes s'est retourné et a fini sa course au fond d'un ravin. Les deux militaires à bord sont grièvement blessés. Ils ont été évacués sur l'hôpital de Chambéry, l'un par hélicoptère Dragon 74 et l'autre en ambulance.

Une quarantaine de pompiers ont été appelés sur place. L'intervention a duré plus de deux heures.

Dans le convoi, il y avait également dans d'autres véhicules une quarantaine de militaires qui ont été très choqués par l'accident.