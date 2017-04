Un camion percute un pont sur l'A10, son chargement se déverse

Un poids lourd a percuté un pont, ce mardi 11 avril dans la nuit. L'accident s'est produit sur l'autoroute A10, entre Auzouer-en-Touraine et Neuillé-le-Lierre, dans le nord-est du département. Le conducteur est légèrement blessé. Le chargement du camion s'est répandu sur la bande d'arrêt d'urgence.

Des fruits et légumes se sont retrouvés sur la bande d'arrêt d'urgence, sur l'A10 entre Auzouer-en-Touraine et Neuillé-le-Lierre. Le camion qui les transportait a percuté un pont peu avant une heure du matin, et a perdu une partie de son chargement.

Le conducteur du camion hospitalisé

Une voie a été neutralisée, pendant près de cinq heures. Le conducteur du camion, légèrement blessé, a été transporté au centre hospitalier Trousseau, à Tours.