Une voiture de la gendarmerie impliquée dans un sur-accident sur l'autoroute A7 dans la Drôme

Beausemblant, France

Deux voitures et un camion sont impliqués dans l'accident. Vers 9 heures 30, ce vendredi, direction Lyon, un camion a perdu une partie de son chargement. Une voiture qui roulait derrière n'a pas eu le temps de l'esquiver et l'a heurté. Ensuite, c'est le sur-accident, car une voiture des gendarmes de la Drôme percute la voiture accidentée.

Des blessés légers

Il n'y a pas de blessés graves. Dans la voiture la conductrice de 24 ans et son passager de 61 ans souffrent de douleurs cervicales et d'une plaie au crane. Les deux gendarmes ont été plus légèrement touchés.

L'autoroute est restée coupée quelques minutes, le temps de déblayer. La circulation reprend progressivement.