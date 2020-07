Un camion qui transportait de la peinture se renverse à Cappelle-Brouck

Les pompiers parlent "d'accident hors norme" et "d'intervention très particulière". Depuis ce lundi midi ils travaillent sur un poids-lourd qui s'est renversé sur la D46 à Cappelle-Brouck. Le camion seul en cause s'est couché sur le flanc droit dans un fossé à quelques mètres d'une habitation, le chauffeur est légèrement blessé, la route est coupée.

Les pompiers transvasent la peinture - SDIS 59

De la peinture s'échappe des fûts

Le poids-lourd contient 5 tonnes de peinture, selon les pompiers du Nord 5 fûts d'un mètre cube ont été percés dans l'accident. Les solvants nocifs pour l'environnement sont traités, le service départemental d'incendie et de secours du Nord a placé des ballots de paille et des absorbants pour éviter la propagation du liquide dans le sol et dans le fossé. La DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est sur place