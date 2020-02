Un camion renversé sur la N7 à Donzère : circulation très perturbée

Prudence et patience ce vendredi matin sur la nationale 7 au niveau de Donzère. Un camion renversé depuis 5 heures et demi bloque la route. En direction du sud, une déviation est en place par les Granges-Gontardes et la Garde-Adhémar. En direction du nord, une chicane a été installée à proximité de l'accident pour passer mais cela risque de provoquer d'importants ralentissements et une circulation difficile. La gendarmerie recommande d'éviter le secteur. Le retour à la normale n'est pas attendu au mieux avant 8 heures 30.