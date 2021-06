Un camion s'embrase sur l'A89 près de Périgueux, la circulation coupée dans les deux sens

Un semi-remorque s'est couché sur le terre-plein central de l'A89 en Dordogne au niveau de Coursac, après l'échangeur de Coulounieix-Chamiers mardi vers 20h40. Le véhicule s'est embrasé et perturbait la circulation ce mardi soir.

Un semi-remorque de 40 tonnes qui transportait des denrées alimentaires s'est couché sur le terre-plein central de l'autoroute A89 ce mardi soir vers 20h44 au niveau de Coursac au kilomètre 110, peu après l'échangeur de Coulounieix-Chamiers, rapporte la gendarmerie de Dordogne.

Sorties obligatoires et entrées interdites entre Saint-Astier et Créavallée

Ce mardi soir, la circulation sur l'A89 est très perturbée autour de Périgueux. A 22h30, les dens sens de circulation étaient coupés avec sortie obligatoire et entrée interdite à Périgueux Ouest n° 14 (Saint-Astier) en direction de Brive, et sortie obligatoire et entrée interdite à Périgueux sud n°15 (zone Créavallée) en direction de Bordeaux.

Les véhicules bloqués derrière l'accident en direction de Bordeaux ont été évacués et les véhicules bloqués en direction de Brive sont en train d'être évacués. À 22h30, ce mardi, les pompiers sont toujours sur site, le feu est éteint, mais il y a toujours des fumées.

Après l'extinction totale, il faudra vider le chargement du camion, le déplacer et voir l'état de la chaussée et du terre-plein pour voir s'il y a d'éventuelles réparations à réaliser. C'est pour cette raison que l'autoroute ne rouvrira pas avant plusieurs heures.

Le camion prend feu couché sur le terre-plein central

Le poids-lourd, qui roulait dans le sens Brives-Bordeaux, s'est embrasé et a bloqué la circulation dans les deux sens. 16 pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre l'incendie. Selon les gendarmes, le chauffeur du poids lourd a été légèrement blessé dans l'accident.