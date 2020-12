Un camion s'encastre dans un pont en Seine-Saint-Denis, l'A1 fermée plus de 3 heures

Spectaculaire et grave accident de la route le 31 décembre entre le Blanc-Mesnil et Aulnay-sous-Bois. Un camion s'est encastré dans un pont sur l'A1, il est gravement blessé.

Un grave accident de la route s'est produit dans l'après-midi du 31 décembre sur l'A1, entre le Blanc-Mesnil et Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Un poids lourd s'est encastré dans la pile d'un pont de l'autoroute.

Le conducteur gravement blessé

Le conducteur et son passager se sont retrouvés pris au piège dans la cabine du camion. Il a fallu plus de 3 heures pour les secourir et les désincarcérer. Grièvement blessé, le conducteur a été transporté par hélicoptère, qui a du se poser sur l'autoroute. Son passager est plus légèrement touché.

De nombreux secours sont intervenus pour désincarcérer le conducteur et son passager. - M.Loukachine

L'A1 a été fermée plus de 3 heures, le temps de l'intervention. - M.Loukachine