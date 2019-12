Un camion s'encastre dans une maison à Gournay-en-Bray

L'accident a eu lieu vers 13 h 15 à l'angle du boulevard de Verdun et de la rue des Pipets.

Gournay-en-Bray, France

Un spectaculaire accident de la route s'est produit vers 13 h 15, mardi 3 décembre 2019, à Gournay-en-Bray : un camion citerne s'est encastré dans une maison. Le poids-lourd circulait sur la RN31, dans le sens Beauvais vers Rouen, et, d'après les premières informations recueillies, son conducteur aurait fait un malaise. La camion s'est alors encastré dans une maison à l'angle du boulevard de Verdun et de la rue des Pipets. Le chauffeur a été pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital.

A l'intérieur de la maison, "le fracas a dû être impressionnant !" rapporte le maire de la commune, Eric Picard. Les deux occupants, septuagénaires, se trouvaient "dans une pièce contiguë, ont eu peur mais n'ont pas été blessés". D'après le maire, ils n'ont pas été hospitalisés et ont été pris en charge par leurs proches.

"C'est impressionnant de voir un camion dont le nez est dans une maison." Eric Picard, maire de Gournay-en-Bray

Eric Picard se trouvait chez lui lorsque l'accident s'est produit. Ce sont d'abord les nombreuses sirènes des pompiers qui l'ont alerté puis le Codis 76, Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, l'a directement appelé pour le prévenir de l'accident qui venait de survenir sur sa commune.

Le maire s'est alors rendu sur place : "C'est impressionnant de voir un camion dont le nez est dans une maison."

Inquiétudes pour le bâtiment

A l'émotion du moment s'est ajoutée l'inquiétude pour le bâtiment. "La maison va-t-elle pouvoir être réparée ? Les occupants vont-ils pouvoir y retourner dès ce soir ou devront-ils loger ailleurs ? s'interroge le maire. Tout le pignon de la maison, qui est un ancien café, a été démoli donc il risque d'y avoir beaucoup de dégâts. Il va falloir voir tout cela avec les experts."

Pour l'instant, les pompiers ont envoyé une équipe de spécialistes sur place pour consolider la maison afin qu'elle ne s'effondre pas après le retrait du camion.