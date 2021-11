Un camion se couche sur l'A36 dans le Doubs, l'autoroute coupée

Un poids lourd s'est couché sur l'autoroute A 36 après un accident ce jeudi après-midi vers 16h30 à hauteur de Le Puy, dans le Doubs. Le camion transportait des palettes de bois, d'après les gendarmes du Doubs, et du carburant se serait répandu sur la chaussée, selon les pompiers.

Conséquence : l'autoroute est coupée dans le sens Belfort - Besançon sur ce secteur. Un embouteillage important, de plus de 6 kilomètres, s'est formé et les véhicules qui arrivent sont obligés de sortir à l'Isle-sur-le Doubs. Dans l'autre sens (Besançon - Belfort), il est conseillé de sortir à Baume-les-Dames, pour faciliter l'accès et le travail des secours.

Le chauffeur du camion est légèrement blessé. Il a pu sortir seul de sa cabine et son véhicule était seul en cause dans cet accident.