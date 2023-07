Un camion se couche sur l'A89 : l'autoroute coupée à l'ouest de Brive

Un camion transportant des fenêtres s'est couché sur l'autoroute A 89 ce mardi matin vers 9h, entre Saint-Pantaléon-de-Larche et Ussac, à l'ouest de Brive. Le poids-lourd circulait dans le sens Bordeaux-Lyon. Son conducteur a été transporté à l'hôpital de Brive pour des examens de routine, mais ne présentait aucune blessure grave a priori.

ⓘ Publicité

Ce camion ne bloquant qu'une partie de la route, la circulation a dans une premiers temps été maintenue sur une seule voie, avec tout de même un message incitant les usagers de l'A89 à sortir à Mansac. Puis vers 13h, l'autoroute a été complètement coupée dans cette zone, pour permettre les opérations de relevage avec une grue. Des déviations via les départementales 133, 160 et 6089 ont été mises en place. L'opération s'est terminée peu avant 15h et l'A89 a pu rouvrir.