Un camion se couche sur les voies dans le Cher, son conducteur est légèrement blessé

L'accident est spectaculaire mais heureusement sans trop de gravité. Ce jeudi, vers 5h30, un camion qui transportait de l'arachide, s'est couché sur la route départementale 30. La circulation n'est plus possible dans les deux sens, entre Neuvy-sur-Barangeon et Presly. On ignore les raisons de cet accident. Le chauffeur du poids-lourd est légèrement blessé. Il était conscient lors de sa prise en charge par les pompiers du Cher.

Une déviation est mise en place pour éviter le secteur. La préfecture du Cher indique que les opérations pour redresser et évacuer le camion pourraient durer jusqu'en début d'après-midi.