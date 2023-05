Un camion se renverse sur l'autoroute A20, la circulation coupée dans le sens province-Paris

La circulation est perturbée ce lundi matin sur l'autoroute A20. Vers 6h30, à hauteur de Tendu et de l'aire des 1.000 étangs, un poids-lourd transportant des granulés de luzerne s'est couché et bloque les deux voies de circulation.

Le chauffeur du camion est légèrement blessé et a été transporté à l'hôpital de Châteauroux.

Les opérations de secours et de dépannage sont en cours et devraient prendre un certain temps. Il est conseillé d'éviter le secteur.