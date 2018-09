A7, Marseille, France

Les gendarmes en patrouille 24 h sur 24 sur l'autoroute A 7 ont arrêté dans la nuit de mardi à mercredi un camion qui roulait tous feux éteints. Ce sont des automobilistes inquiets qui les ont alerté. Le véhicule a pu être intercepté au niveau de Mornas. Une équipe spécialisée dans la coordination des transports est venu en renfort le contrôler .

28 infractions ont été relevées sur ce camion qui transportait du carrelage. Le chauffeur âgé d'une trentaine d'année conduisait sans carte de contrôle, sans permis de conduire à jour, et il ne respectait pas les règles de repos réglementaires. Le camion n'était en plus pas à jour du contrôle technique et ces feux ne marchaient pas. Il a été immobilisé. Le chauffeur et son employeur du sud de la France devront s'en expliquer devant la justice.