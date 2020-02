Un camion transportant 26 000 litres de lait se couche dans un champ à Neuvy-Sautour

Ce samedi matin, un poids-lourd a fait une sortie de route sur la route de Troyes à Neuvy-Sautour près de Saint-Florentin dans l'Yonne déversant son contenant : plusieurs milliers de litres de lait. Les pompiers et les gendarmes sont sur place pour empêcher que le lait ne se déverse dans la nature.

Un poids-lourds transportant 26 000 litres de lait s'est renversé ce samedi matin à 10h25 sur la RN77 à Neuvy-Sautour au lieu dit Courcelles. La circulation se fait sur une seule voie et les pompiers tentent d'empêcher que le lait, considéré comme un produit polluant, ne se déverse dans la nature.

Le conducteur du poids-lourd a fait une sortie de route et fini sa course dans un champs. Il n'est que légèrement blessé mais la circulation ne se fait plus que sur une voie sur la route qui relie Auxerre à Troyes. Les pompiers sont mobilisés pour limiter la fuite du lait, à cette quantité il est considéré comme un produit polluant.