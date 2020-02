Un camion transportant 7000 litres de fioul se renverse dans un cours d'eau dans le Pays d'Auge

Le chauffeur du poids lourd s'est retrouvé piégé dans les abords marécageux d'un chemin privé et le véhicule s'est renversé dans le cours d'eau.

Biéville en Auge, Biéville-Quétiéville, France

Le poids lourd roulait sur un étroit chemin privé menant à trois habitations sur la commune de Belle-Vie-en-Auge, entre Crèvecoeur en Auge et Argences. Le chauffeur a été surpris par les abords marécageux et s'est retrouvé piégé. Son véhicule s'est enfoncé dans un fossé et s'est incliné de 45 degrés. Puis il a basculé dans le petit cours d'eau la Morte Vie, un affluent de la Vie.

Les secours ont été prévenus vers 11h45. Les pompiers ont déployé un important dispositif pour contenir une éventuelle pollution. Le poids lourd transporte 7000 litres de fioul. Pour l'heure, aucune pollution n'a été constatée. Les pompiers sont toujours sur place.