Un camion transportant de l'essence se renverse sur la Nationale 106 à Ispagnac

La Nationale 106 a dû être fermée à la circulation à la mi-journée entre Florac et Balsièges (Lozère) après qu'un camion transportant de l'essence s'est couché sur la commune d'Ispagnac environ 500 mètres avant le col de Montmirat, côté Florac. Des déviations ont été mises en place, via Villefort pour les poids lourds, via Ispagnac pour les voitures.