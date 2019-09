Un camion transportant de la paille s'enflamme sur la RN248

Un poids-lourd qui transportait de la paille a pris feu ce samedi sur la bretelle entre la RN11 et la RN248 à Frontenay Rohan-Rohan. Le conducteur a pu sortir à temps du véhicule et alerter les pompiers.

Frontenay-Rohan-Rohan, France

Un poids-lourd et les 24 tonnes de paille qu'il transportant se sont enflammés sur la route ce samedi. Le chauffeur s'est arrêté à Frontenay Rohan-Rohan, sur la bretelle entre la RN11 et la RN248 en direction de La Rochelle quand il s'est rendu compte que sa cargaison brûlait. Il est sorti du véhicule et a appelé les secours.

21 pompiers se sont déplacés. Ils ont d'abord dû protéger les champs alentours pour éviter les risque de propagation avant de commencer à éteindre le feu. Ils ont déplacé les restes de paille à côté de la route pour attendre qu'elle s'éteigne complètement. Le camion est lui aussi complètement détruit.

La bretelle a été fermée en attendant de pouvoir déplacer les restes du camion.