Un camion transportant des migrants intercepté dans le quartier de la Source à Orléans

Neuf migrants d'origine érythréenne ont été découverts ce lundi matin dans un camion immatriculé en Roumanie et appartenant à une compagnie catalane basée à Barcelone. Ils avaient appelé les secours de l'intérieur du véhicule en composant le 17. Une enquête est en cours.

Orléans, France

Ce lundi matin plusieurs habitants du quartier de la Source à Orléans confirment avoir vu des personnes d'origine africaine, descendant d'un camion immobilisé avenue de Concyr, au niveau de l'usine Famar. "Mon mari a vu des gens descendre depuis l'arrière du camion, avec une échelle" confirme cette riveraine.

Neuf migrants d'origine érythréenne

La préfecture du Loiret confirme qu'un camion immatriculé en Roumanie a été intercepté ce lundi matin. Un véhicule frigorifique, dans lequel neuf migrants d'origine érythréenne (huit hommes et une femme) ont été découverts. Ils avaient appelé eux-mêmes les secours, en composant le 17. Le véhicule a été stoppé, les secours sont arrivés, "aucun n'a été pris en charge par les pompiers ni transporté à l'hôpital affirme la préfecture". Une enquête est ouverte.

Un camion frigorifique immatriculé en Roumanie

France Bleu Orléans a constaté sur place que la police de l'air et des frontières était présente, ainsi que des fonctionnaires de police, dont certains ont emmené les migrants, ainsi que le chauffeur du camion, un véhicule immatriculé en Roumanie et siglé au nom d'une compagnie de transport catalane basée à Barcelone, spécialisée dans le transport international. À l'arrière du camion, par la porte ouverte, on pouvait apercevoir des cartons empilés, dont une partie était enfoncée.