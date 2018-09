Chambéry, France

La décision de justice remonte au 19 juillet dernier. Le Tribunal de Grande Instance de Chambéry ordonnait l'expulsion de ce site privé, devenu insalubre et présentant un danger pour ses occupants. Ce site était notamment privé d'eau. Devant le refus de ces occupants de quitter les lieux, les services de l'État sont donc intervenus ce mercredi matin pour démanteler ce camp de fortune, situé derrière la gare de Chambéry, avenue de Mérande.

Un site déjà occupé et évacué en 2017

Ce site avait déjà été occupé illégalement au cours de l'année 2017 et évacué une première fois à la fin de l'année 2017 mais depuis plusieurs semaines, plusieurs personnes étaient revenues s'installer, restant plus ou moins longtemps. Toutes les personnes expulsées ce mercredi matin ont été prises en charge par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Une solution de relogement a été trouvée pour chacun des 22 occupants.