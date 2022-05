Un camping-car prend feu dans les Deux-Sèvres, les occupants évacués indemnes

Plus de peur que de mal pour les occupants d'un camping-car dans les Deux-Sèvres. Leur véhicule a pris feu dimanche 29 mai, aux alentours de 10 heures, route de la Garette sur la départementale 1, sur la commune de Sansais. Ils ont pu être évacués indemnes par les pompiers, et ont été pris en charge par de la famille.

29 logements privés de courant

Le feu s'est propagé à un compteur électrique voisin et à un poteau téléphonique, Enedis a donc procédé à une coupure de courant. 29 logements étaient concernés pendant deux heures. L'eau a aussi été coupée pour un foyer, à cause d'une canalisation d'eau potable touchée par les flammes. Le feu a également brûlé dix mètres de haie et 30 mètres carrés d'herbes sèches.

Treize sapeurs-pompiers ont dû intervenir. La circulation a été perturbée pendant l'intervention des secours. Le camping-car a été embarqué par une dépanneuse.